День народных промыслов познакомил жителей Подмосковья с ремеслами

21 февраля в школах Московской области состоялось масштабное мероприятие под названием «День народных промыслов». Акция была посвящена Масленице и культурному наследию региона. В ней приняли участие более 600 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

На мероприятии дети и взрослые познакомились с традиционными ремеслами Подмосковья, такими как создание богородской резьбы, посадских матрешек, павловопосадских платков, жостовской росписи, гжельского фарфора и других. Мастера ремесел и педагоги декоративно-прикладного творчества провели для гостей праздника мастер-классы, на которых они смогли создать своими руками украшения, аксессуары и сувениры в русском стиле. Также были организованы интерактивные квесты.

В школах выступили народные танцевальные и вокальные коллективы, прошли фестивали детских творческих работ и благотворительные ярмарки. Праздник завершился широкими масленичными гуляниями.