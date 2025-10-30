День народного единства отметят во Фрязинском лесопарке

В наукограде заканчивается подготовка к празднованию Дня народного единства. 4 ноября в 12:00 во Фрязинском лесопарке пройдет масштабное областное мероприятие, посвященное этому дню.

Жители округа смогут стать участниками насыщенной культурно-развлекательной программы, подготовленной с вниманием к сохранению и популяризации традиций и культуры народов России.

Организаторы подготовили разнообразные площадки. Одной из ключевых составляющих праздника станет выставка-лекторий, где посетители смогут узнать интересные факты об истории Дня народного единства, о подвигах предков, а также о культурном наследии различных регионов России.

Интерактивная площадка «Игры народов России» предложит гостям путешествие в мир народных игр и забав, позволяя познакомиться с традициями и обычаями разных этносов, населяющих Россию.

Помимо этого, посетителей ждет выставка национальных костюмов. Кульминацией праздника станет концертная программа, подготовленная местными творческими коллективами — культурным центром «Факел» и Домом культуры «Исток». Мероприятие пройдет по адресу: Проспект Мира, з/у 2в. Вход на все площадки свободный.