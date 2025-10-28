День народного единства отметят в Серпухове

Серпухов готовится к празднованию Дня народного единства, которое пройдет 4 ноября и превратит округ в интерактивную площадку, где каждый житель и гость сможет ощутить многообразие культур России. В этом году организаторы сделали ставку на создание живой, динамичной и увлекательной атмосферы, предложив гостям интерактивную программу.

Главные праздничные события развернутся в двух парках: имени Олега Степанова и Принарском. По словам организаторов, программа мероприятий продумана таким образом, чтобы вовлечь как можно больше участников и создать атмосферу взаимопонимания и уважения к традициям разных народов. Любителей приключений и интеллектуальных развлечений ждут квесты, посвященные истории и культуре различных народов, населяющих Россию. Участникам предстоит разгадывать загадки, решать головоломки и выполнять задания, требующие знания истории. Для тех, кто ценит творчество и любит создавать что-то своими руками, откроются двери мастерских, где можно будет научиться изготавливать сувениры в традициях российских этносов. Под руководством опытных мастеров участники смогут освоить различные техники народных ремесел.

Программа включает перетягивание каната, эстафеты и другие конкурсы. Особую атмосферу праздника создадут тематические фотозоны, переносящие гостей в разные уголки России. Здесь можно будет сфотографироваться в национальных костюмах. Дополнят впечатления тематические фотовыставки, рассказывающие о быте, культуре и праздниках народов России.