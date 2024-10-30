Концерт ко Дню народного единства пройдет в Химках 4 ноября

День народного единства — российский государственный праздник, который с 2005 года ежегодно отмечается 4 ноября.

«Праздник напоминает нам о силе, заключенной в сплоченности и патриотизме. Именно единство народов России, их преданность и любовь к Родине, стремление вместе строить лучшее будущее делают нашу страну непобедимой перед лицом любых угроз. Как многовековой дуб крепко держится корнями за землю, так и Россия сильна своими людьми, объединенными общей историей, культурой и судьбой», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие проведут в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Подобные концерты непосредственно влияют на патриотическое воспитание молодежи округа. Дети, исполняя песни и стихи о Родине, учатся любить свою страну и гордиться ее историей.

«Взаимоуважение к каждому народу, интерес к его обычаям и традициям — залог гармоничного развития общества. Сохранение и приумножение этого культурного многообразия — наша общая задача. Именно поэтому так важно с раннего детства прививать детям любовь к Родине, уважение к ее истории и культуре», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Праздничный концерт пройдет 5 ноября в 10:30 по адресу: улица Московская, дом № 23а.

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