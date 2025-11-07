День народного единства отметили в Рузском округе

Все желающие могли попробовать освоить сценическое фехтование на средневековых мечах — отличный повод прикоснуться к истории, получить новые эмоции, а также как следует размяться. Не меньший интерес у молодежи вызвало современное оружие — мастер-класс провели специалисты Ассоциации ветеранов СВО. Ребят познакомили с правилами противодействия дронам и научили оказанию первой помощи.

На сцене в это время шел концерт — артисты выступали до позднего вечера, они исполняли для зрителей известные народные песни. Согреться и подкрепиться можно было на фестивале национальных блюд. Гостей угощали пловом, фруктами и восточными сладостями.