День народного единства отметили в Рузском округе
Центральной площадкой праздника стал парк «Городок». Организаторы подготовили для жителей и гостей округа насыщенную программу.
Все желающие могли попробовать освоить сценическое фехтование на средневековых мечах — отличный повод прикоснуться к истории, получить новые эмоции, а также как следует размяться. Не меньший интерес у молодежи вызвало современное оружие — мастер-класс провели специалисты Ассоциации ветеранов СВО. Ребят познакомили с правилами противодействия дронам и научили оказанию первой помощи.
На сцене в это время шел концерт — артисты выступали до позднего вечера, они исполняли для зрителей известные народные песни. Согреться и подкрепиться можно было на фестивале национальных блюд. Гостей угощали пловом, фруктами и восточными сладостями.
«День народного единства — большой праздник, для меня он очень важен, так как мы — многонациональная многоконфессиональная страна и должны держаться вместе, должны поддерживать друг друга. Чисто от души — в честь праздника бесплатно решили приготовить плов и раздать людям, поделиться чуть-чуть теплом в такую уже чуть прохладную погоду», — рассказал владелец одного из кафе Шохрух Саидов.
Дополнительных красок в праздник внесла фотозона в осенних мотивах. А приобрести памятные сувениры можно было на ярмарке народных ремесел.