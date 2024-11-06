День народного единства отметили в Лобне

В Центральном парке культуры и отдыха для жителей Лобни прошла насыщенная концертная программа ко Дню народного единства. Этим летом парк реконструировали по нацпроекту «Жилье и городская среда», и теперь праздники здесь можно отмечать в любую погоду: крытая сцена, теплые гримерки и большая площадка для хороводов, флешмобов и игровых программ.

В теплых павильонах для детей и взрослых прошли творческие мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток и плакатов.

«Дорогие лобненцы! Поздравляю вас с днем народного единства! Россия — многонациональная страна. Мы сильны единством в поддержке наших бойцов, их жен и в стремлении сделать наш город лучше. Желаю вам здоровья, благополучия и процветания нашей великой Родине!», — обратилась к жителям глава городского округа Лобня Анна Кротова.

У праздника, который отмечает вся страна, был народный колорит: хороводы, песни и танцы в ярких костюмах. Для всех желающих прошла викторина об истории праздничной даты. В исполнении солистов и творческих коллективов звучали народные песни, передающие многогранность русской души.

Волонтеры Подмосковья, юнармейцы и активисты «Движения первых» раздавали участникам праздника ленточки триколор, символизирующие единение и патриотизм.

Напомним, что праздничная программа продолжится до конца недели с турнирами и фестивалями.