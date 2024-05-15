День начала вывода войск из Афганистана отметили в Воскресенске | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 18:23 День начала вывода войск из Афганистана отметили в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360 в

Митинг, посвященный 36-й годовщине начала вывода войск из Афганистана провели в Воскресенске. Участники почтили память жителей, исполнявших служебный долг за пределами страны.

Ветераны боевых действий, родные погибших бойцов, представители патриотических организаций городского округа и депутаты собрались, чтобы выразить свою благодарность и уважение тем, кто с честью выполнял военный долг за границей.

Реклама

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин принял участие в памятном мероприятии. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».