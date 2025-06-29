Праздничная программа в честь Дня молодежи прошла в Протвине

В городе Протвино в Центре молодежных инициатив состоялся яркий праздник «Территория молодости», посвященный Дню молодежи. Мероприятие собрало множество студентов Губернского колледжа и других участников при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».

Гости праздника смогли принять участие в интерактивных площадках с настольными играми и конкурсами, а музыкальное лото вызвало особый интерес и азарт у собравшихся.

Особое внимание было уделено награждению лучших представителей молодежной общественности. Грамотами Управления молодежной политики, физической культуры и спорта отметили активных волонтеов, среди которых студенты Губернского колледжа: Алина Петрова, Алина Шепелева, Ярослав Сафроненко, Герман Мерсиянов (группа ЧС-11), Кристина Водолазская (группа ЧС-12), а также Ангелина Михеева и Полина Бичук (группа ЧС-21), Алена Зевакина и Ксения Мальцева (группа КН-21), Елизавета Медведева и Ксения Исаева (группа КН-31).