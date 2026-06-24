День молодежи отпразднуют в звенигородском парке

27 июня в Звенигороде пройдет программа, посвященная Дню молодежи. Центральной площадкой станет городской парк, где для жителей подготовят научные, образовательные и творческие активности.

События развернутся в центральном парке на улице Чехова, дом 3. С 15:00 до 19:00 там будут работать интерактивные зоны, где гости смогут попробовать себя в робототехнике и виртуальной реальности. Для посетителей также организуют фотобудку, образовательные встречи от колледжей округа и мастер-класс по оказанию первой помощи.

На главной сцене запланирована насыщенная программа. Откроет ее Одинцовский эстрадный оркестр, который выступит с 15:00 до 16:00. После музыкальной части пройдет литературный пикник, затем сцену займут творческие коллективы и спортсмены округа. Завершит концертную программу кавер-группа FMBAND.

Параллельно будут работать интерактивные площадки, где участники смогут пройти короткие обучающие форматы и пообщаться со специалистами.

Вход на площадку сделают свободным.