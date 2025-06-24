День молодежи отметят в Лобне 28 июня

В Лобне подготовили насыщенную программу ко Дню молодежи 28 июня. Организаторы заверили, что мероприятия, которые пройдут на двух площадках, станут ярким событием этого лета.

На площади у Дворца спорта «Лобня» в 17:00 состоится экстремальное шоу команды мотофристайла FMX13 и выступление чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.

В Центральном парке культуры и отдыха в 19:00 выступят DJ Korolenko, шоу иллюзионистов и популярная группа «COVER».

Организаторы пригласили жителей и гостей муниципалитета провести этот незабываемый праздник вместе.

«Это будет одно из самых ярких событий лета в нашем городе. Мы подготовили программу, которая понравится самой разной аудитории — от любителей экстрима до ценителей хорошей музыки», — отмечают организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.