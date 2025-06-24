День молодежи отметят в Богородском округе

Праздничные мероприятия пройдут в Глуховском и Центральном парках. Выходные в Богородском округе завершатся игровыми программами и показом художественного фильма.

Эстафета Памяти в рамках всероссийской спортивно-патриотической акции «От Победы к Победе!» пройдет в среду 25 июня в Центральном парке. Старт в 11.00 на Аллее Славы.

В пятницу вечером в Глуховском парке пройдет кинопоказ художественного фильма «Мистер нокаут» в 21:00.

Суббота — День молодежи! Большое мероприятие, посвященное этому празднику начнется с 10:00 в Глуховском парке и с 11:00 — в Центральном. Гостей ждут увлекательные концерты, выставки, активности и много всего интересного!

Но начнется суббота с еженедельного забега в Центральном парке от движения «5 верст». Старт в 9.00 из Центрального парка.

Также, в парке «Липовая аллея» в 18:00 состоится игровая программа для детей. А в 21:00 в Центральном и парке «Липовая аллея» будет показан художественный фильм «Мистер Нокаут».

В воскресенье в парках «Роща», Глуховском и Центральном с 12:00 проведут детские игровые, спортивные и творческие мероприятия системного расписания.