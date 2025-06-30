День молодежи отметили в Троицком сквере в Можайске

День молодежи в Можайском округе прошел ярко и насыщенно в Троицком сквере. С 16:00 гости праздника принимали участие в развлекательной программе.

Интеллектуальный квиз «Познай Россию» прошел на площадке «Знай». Победители получили умную колонку. «Гордись» — это пространство, где участники СВО рассказывали свои истории и отвечали на вопросы молодежи. Активисты «Движения первых» также подготовили творческие мастер-классы. Они учили посетителей танцевать на площадке «Люби». Ксения Савицкая, победитель грантовых конкурсов Росмолодежи, стала спикером пространства «Приумножай». Она рассказала, как правильно оформлять заявки на финансирование проектов.

Вечером начался концерт, где выступили музыкальная студия «Крылья» и кавер-группа «Литл Пати», а также награждение представителей молодежи, которые показали себя в творчестве, волонтерстве и общественной жизни. Со сцены ребят поздравили заместитель главы Елена Заболотная, депутат Совета депутатов Василий Овчинников, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, представители молодежных объединений и общественных организаций. На мероприятии также присутствовал Герой России Сергей Шейко.

«Этот праздник показал, насколько талантлива и едина наша молодежь. Вы — будущее нашего округа, его сила и вдохновение. Мы, со своей стороны, всегда готовы поддерживать ваши инициативы», — отметила заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная.

Завершился День молодежи исполнением патриотической песни в поддержку бойцов специальной военной операции.