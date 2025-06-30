День молодежи отметили в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде

Фото: Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Праздничное мероприятие под названием «Молодежь. Спорт. Парк» собрало множество участников. Организаторы подготовили насыщенную программу разнообразных активностей.

Гости увидели яркие танцевальные номера от коллективов «Триаш» и Urban Mouse. Тренер Денис Шарандов провел урок зумбы, а опытный инструктор из студии Anahata — занятия йогой. На главной сцене парка праздничную атмосферу создавали известные местные музыкальные группы — «SIC TOYS», «Спать на потолке» и другие артисты.

Всех желающих угощали квасом молодежный центр «Атмосфера» совместно с Sergio Pizza. В парке работала ярмарка, где можно было приобрести изделия производства местных мастеров.

Завершением праздника стала программа «Песни у костра», организованная школой вокала «Виктор звук».

Ранее губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев  напомнил, что на сайте  welcome.mosreg.ru  есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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