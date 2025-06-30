День молодежи отметили в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде

Гости увидели яркие танцевальные номера от коллективов «Триаш» и Urban Mouse. Тренер Денис Шарандов провел урок зумбы, а опытный инструктор из студии Anahata — занятия йогой. На главной сцене парка праздничную атмосферу создавали известные местные музыкальные группы — «SIC TOYS», «Спать на потолке» и другие артисты.

Всех желающих угощали квасом молодежный центр «Атмосфера» совместно с Sergio Pizza. В парке работала ярмарка, где можно было приобрести изделия производства местных мастеров.

Завершением праздника стала программа «Песни у костра», организованная школой вокала «Виктор звук».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.