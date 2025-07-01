День молодежи отметили в парке имени Лазутиной в Одинцове

Кульминацией праздника стал кинопоказ под открытым небом, который начался в 23:00. Гости смотрели комедийную мелодраму Сергея Ильина «Страсти по Матвею». Фильм с легким и веселым сюжетом был как раз в тему мероприятия — День молодежи. Зрители настроились основательно — не забыли прихватить с собой теплые пледы, чтобы устроиться удобнее на свежем воздухе. Все это создало неповторимую атмосферу уюта и комфорта — позволило насладиться как фильмом, так и теплым летним вечером.

Празднование Дня молодежи на Лазутинке собрало множество молодежи, которые нашли время, чтобы отметить этот день с друзьями в дружеской обстановке. Площадка стала отличным местом для общения и веселья, где молодые люди смогли насладиться не только активными развлечениями, но и культурными событиями.