День молодежи отметили в парке «Березовая роща» в Дмитрове

В Дмитрове ярко и весело отметили День молодежи в парке культуры и отдыха «Березовая роща». В праздничной программе были выступления творческих и танцевальных коллективов, команд КВН, а также различные мастер-классы.

Молодежь поприветствовали депутат Московской областной Думы Думы Марина Шевченко, руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов Александр Корнев и первый секретарь Дмитровского ЛКСМ РФ Владислав Аникушин.

Во время праздника выступали команды КВН, Детский музыкальный театр «Колесо», кавер-дуэт «DRIVE», танцевальные коллективы «X-Style Community», «PAN.DANCE» и «Show Your Style». Каждый желающий смог изготовить окопные свечи и написать слова поддержки участникам специальной военной операции. Помимо этого, организаторы подготовили огромную авто-раскраску, выдачу сладкой ваты, вручение подарков. Депутат и заместитель руководителя фракции КПРФ Денис Стародубов разыграл главный приз — наушники AirPods 4. Они достались Алине Поверенной.

На спортивных зонах прошли жаркие баталии по воркауту, экстремальные трюки на BMX, скейтах и самокатах, а также брейк-данс-бои в рамках Международного дня борьбы с наркоманией.

Также работала выставка спортивных автомобилей с аэрографией и автозвуком. Вечер завершился DJ-сетом.

«Пусть этот день станет стартом для новых свершений! Мечтайте смело, дерзайте уверенно, творите с вдохновением! Помните: в Дмитровском округе для вас открыты все дороги — мы поддержим ваши самые яркие начинания. Желаю неиссякаемой энергии, блестящих возможностей и веры в себя!» — обратился ко всем молодым дмитровчанам временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов.