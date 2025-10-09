День многодетной семьи установили в Подмосковье 11 октября

Московская областная дума в рамках 119-го заседания приняла закон об установлении в регионе Дня многодетной семьи. Праздник будут отмечать 11 октября.

Сегодня в России уделяют особое внимание вопросам демографии и поддержки родителей.

«Новый праздник не будет выходным днем, но он призван подчеркнуть, что выбор многодетных семей уважают, их подвиг замечают. День многодетной семьи — это повод для чествований, встреч, благодарностей», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, дату приурочат ко дню памяти преподобных Кирилла и Марии — родителей Сергия Радонежского.

«В Подмосковье для многодетных семей выстроена одна из самых эффективных в стране систем поддержки. Это и льготы, и земельные участки, и различные выплаты. И мы продолжаем эту систему расширять», — подчеркнул Брынцалов.

Он также заявил, что важную роль играет и моральное признание многодетных родителей, так как их ежедневный труд — это настоящий подвиг.