День многодетной семьи предложили установить в Подмосковье в октябре

В Подмосковье планируют ввести новый праздник — День многодетной семьи. Законопроект рассмотрели в рамках общественных обсуждений.

День не будет выходным, однако в эту дату начнут проводить торжественные мероприятия.

«Предполагается, что это будет 11 октября, когда православная церковь отмечает память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Новая традиция будет направлена на укрепление авторитета семьи среди подрастающего поколения.

«В Подмосковье выстроена одна из самых эффективных систем материальной поддержки многодетных семей. Это и льготы, и субсидии, и земельные участки, и различные выплаты. Мы также постоянно расширяем эту систему. Но важно еще и моральное признание», — добавил Брынцалов.

Предложение рассмотрят в рамках осенней сессии регионального парламента.