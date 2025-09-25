День многодетной семьи предложили сделать официальным праздником в Подмосковье

Московская областная дума в первом чтении приняла законопроект о введении нового праздника в регионе. Речь идет о Дне многодетной семьи.

Проект закона приняли в рамках 118-го заседания.

«Праздник будет отмечаться 11 октября, когда Православная церковь отмечает память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, этот день останется рабочим, однако его наполнят глубоким смыслом. В эту дату планируют публично чествовать родителей, проводить торжественные мероприятия для детей и взрослых.

«Праздник станет нашей новой доброй традицией, которая будет работать на укрепление авторитета семьи среди молодежи», — уточнил Брынцалов.

Он напомнил, что в Московской области действует одна из наиболее эффективных в стране систем поддержки многодетных родителей. Речь идет о льготах, выплатах, предоставлении участков, а также о денежной компенсации в размере 400 тысяч рублей взамен земли.

«И мы продолжаем эту систему расширять. Но также крайне важно и моральное признание многодетных родителей. Их ежедневный труд — это настоящий подвиг для будущего нашей страны», — заключил председатель Московской областной думы.