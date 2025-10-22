День многодетной семьи отметили в Реутове

В уютном зале Молодежного культурно-досугового центра собрались те, кто воспитывает по семь, восемь или девять детей. С этого года 11 октября в Подмосковье будут официально отмечать День многодетной семьи, а Реутов стал одним из первых муниципалитетов региона, где отпраздновали дату.