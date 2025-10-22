День многодетной семьи отметили в Реутове
В уютном зале Молодежного культурно-досугового центра собрались те, кто воспитывает по семь, восемь или девять детей. С этого года 11 октября в Подмосковье будут официально отмечать День многодетной семьи, а Реутов стал одним из первых муниципалитетов региона, где отпраздновали дату.
За последние годы число многодетных семей в Московской области выросло в три раза. Всего в регионе их 130 тысяч, только в Реутове — больше тысячи. На встрече обсудили действующие федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки, поделились секретами воспитания.
«Возможность почествовать, поставить в пример таких, кто следует традициям, любит своих детей и приумножает их — дорогого стоит», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, посетивший мероприятие.
Многодетных мам и пап отметили грамотами главы Реутова Филиппа Науменко. Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай в беседе с родителями поблагодарил их за любовь, без которой создание большой семьи невозможно.