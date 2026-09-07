День микрорайона Южный отметили в Лобне

Торжественные мероприятия, приуроченные к 65-летию Лобни, начались в городском округе. Праздник, организованный центром досуга «Восточный» ко дню рождения микрорайона Южный, собрал более 300 человек.

Праздничная концертная программа прошла на центральной детской площадке на Окружной улице. Для гостей выступали вокальная студия «Созвездие», хореографический коллектив «Овация» и солисты «Восточного». Дети и взрослые с удовольствием участвовали в викторинах и веселых эстафетах, интерактивно-развлекательной программе, мастер-классах по рисованию и созданию браслетов из цветных бусин. Самых маленьких гостей ждал аквагрим от художников центра досуга «Восточный».

ЦД «Восточный» за 25 лет своей деятельности открыл уже четыре пространства в разных микрорайонах Лобни, где дети занимаются хореографией, вокалом, художественным творчеством и театральным искусством. Воспитанники центра регулярно принимают участие в концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня.