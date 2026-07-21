День металлурга и 90-летие градообразующего предприятия отметили в Ступине
Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику и 90-летию Ступинской металлургической компании, состоялось в Большом зале Дворца культуры. Работников и ветеранов отрасли поздравил заместитель главы городского округа Максим Харитонов.
Градообразующее предприятие работает в Ступине с 1936 года и поставляет продукцию для авиации, космоса и оборонной промышленности.
«Благодаря вашему мастерству и ответственности предприятие остается одним из ведущих в России, сохраняя традиции и внедряя инновации. СМК выпускает востребованную продукцию и является надежным социальным партнером округа, участвуя в развитии образования, спорта и культуры. Ваш труд требует высокой квалификации, выдержки и самоотдачи. Благодаря вам крепнет экономика страны и развивается Ступино», — обратился к металлургам Максим Харитонов.
На церемонии лучшим работникам вручили почетные грамоты от главы округа и Минпромторга России. Шестнадцати сотрудникам присвоили звание «Ветеран СМК».
Завершили праздник концертом с участием солистов Ступинской филармонии, хореографического коллектива «Радуга танца», ансамбля русской и казачьей песни Анны Селезневой и кавер-группы «Нас трое».