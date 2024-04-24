День местного самоуправления отметили в Воскресенске | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 15:39 День местного самоуправления отметили в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360 в

В Воскресенске отметили День местного самоуправления в зале Дворца культуры «Химик». Глава городского округа Алексей Малкин поздравил сотрудников муниципалитета и общественников с праздником.

На торжественной церемонии работникам муниципалитета вручили награды за профессионализм и вклад в развитие города. Алексей Малкин выразил благодарность всем присутствующим за их ответственность перед жителями и важную роль в обеспечении благополучия на территории муниципалитета.

Реклама

«Именно на нас лежит ответственность за благополучие, комфортное проживание жителей и развитие территории муниципалитета. Спасибо за профессионализм и неравнодушие» — сказал Алексей Валерьевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».