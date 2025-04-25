День местного самоуправления отметили в Ленинском округе

Руководитель муниципалитета и заместитель председателя совета депутатов Валерий Черников наградили около 30 сотрудников администрации и профильных служб. За значительный вклад в развитие Ленинского округа им вручили благодарственные письма, почетные грамоты и знаки отличия.

Станислав Каторов отметил, что каждый из присутствующих в зале активно участвует в жизни муниципалитета, вкладывая частичку себя, чтобы Ленинский округ становился лучше, краше и комфортнее для жителей.

«У нас с вами за эти полтора года получилось сделать очень многое. Сегодня мы преуспеваем в области здравоохранения, как в дошкольном образовании, так и в образовании в целом, строя все новые и новые социально-значимые объекты», — сказал глава округа.

День местного самоуправления стал еще одним подтверждением значимости работы муниципальных служащих в развитии Ленинского округа и повышении качества жизни его жителей.