День медицинской сестры отметили в Балашихе

В Международный день медицинской сестры в Балашихе поздравили специалистов, которые ежедневно помогают врачам и пациентам, проявляя заботу и профессионализм. Одной из героинь праздника стала Татьяна Смородина, участковая медицинская сестра педиатрического отделения детской поликлиники, посвятившая почти 52 года заботе о здоровье маленьких жителей города.

Татьяна Смородина начала свой путь в медицине в 1973 году. Сегодня она обслуживает 1262 ребенка, и за последние три года к ее участку прикрепились еще 500 юных пациентов. Помимо безупречного выполнения своих обязанностей, Татьяна Николаевна делится опытом с коллегами, проводит обучающие конференции по уходу за новорожденными, профилактике рахита и иммунизации.

«От всей души поздравляю всех медицинских сестер Балашихи с профессиональным праздником! В лице Татьяны Смородиной хочу поблагодарить вас за ежедневный подвиг, терпение и сердечную теплоту, которые вы дарите пациентам», — отметил глава городского округа Сергей Юров.

Международный день медицинской сестры в России отмечается с 1993 года, после создания Ассоциации медицинских сестер. По всей стране в этот день проходят профессиональные форумы, конкурсы мастерства и торжественные мероприятия, посвященные представителям этой важной и благородной профессии.