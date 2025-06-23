День медицинского работника отметили в Лобне

Доктора, медсестры, фельдшеры скорой помощи и санитары собрались во Дворце культуры «Чайка», чтобы принять поздравления от коллег, пациентов и городского руководства. За высокий профессионализм и преданность своему делу лучших работников отметили благодарственными письмами.

Медики — люди скромные, они не стремятся к славе, но делают все возможное для того, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье своих пациентов. Именно поэтому их не всегда заметная, но такая важная работа заслуживает особого признания.

«Мы обычно находим где-то 15 минут для того, чтобы поздравить друг друга просто в актовом зале. А сегодня я слышала, как больница затихла буквально в 14 часов, потому что коллеги пришли сюда. И поэтому для меня самое замечательное, самое чудесное — это то, что, наверное, впервые город вот так решил поздравить своих медицинских работников», — поделилась главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.