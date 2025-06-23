День медицинского работника отметили в Лобне
Доктора, медсестры, фельдшеры скорой помощи и санитары собрались во Дворце культуры «Чайка», чтобы принять поздравления от коллег, пациентов и городского руководства. За высокий профессионализм и преданность своему делу лучших работников отметили благодарственными письмами.
Медики — люди скромные, они не стремятся к славе, но делают все возможное для того, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье своих пациентов. Именно поэтому их не всегда заметная, но такая важная работа заслуживает особого признания.
«Мы обычно находим где-то 15 минут для того, чтобы поздравить друг друга просто в актовом зале. А сегодня я слышала, как больница затихла буквально в 14 часов, потому что коллеги пришли сюда. И поэтому для меня самое замечательное, самое чудесное — это то, что, наверное, впервые город вот так решил поздравить своих медицинских работников», — поделилась главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.
Теплыми словами медиков поздравила глава Лобни Анна Кротова. «Я не могу назвать это работой. Да, это профессиональный праздник, это профессия, но это, прежде всего, призвание. Потому что просто так работать, как работаете вы, невозможно, это всегда отдача. И поэтому это самый важный труд, самый главный труд», — сказала руководитель муниципалитета.
У медицинских работников Лобни большие планы. Современная поликлиника, которая открылась в округе в конце прошлого года, предоставила новые возможности и огромные перспективы. На площади в 12 тысяч квадратных метров разместились полноценный дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации. Благодаря региональным и муниципальным мерам поддержки, среди которых — компенсация аренды жилья, социальная ипотека и надбавки молодым врачам, в округ удается привлекать новых специалистов. Сейчас идет работа над большим проектом по оборудованию централизованной лаборатории, где будут проводить исследования сразу для нескольких городов Подмосковья.