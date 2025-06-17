День медицинского работника отметили в Химках

Глава Химок Елена Землякова поздравила с профессиональным праздником работников медицинских учреждений округа. Подарком для них стала музыкальная программа в многофункциональном социальном комплексе «Восход».

Елена Землякова отметила вклад медработников в жизнь и развитие округа, а также поблагодарила специалистов, которые оказывают медицинскую помощь в зоне специальной военной операции.

Особых наград удостоились Анна Дуктова, врач-педиатр, участковый детской поликлиники № 1 Химкинской клинической больницы и Александр Шестов, врач-анестезиолог, реаниматолог Химкинской клинической больницы. Они обеспечивали поддержку на передовой, рискуя собственными жизнями.

Кроме того, поздравления услышала династия Захаровых из Химок. Члены семьи в белых халатах спасают людей уже более 100 лет.

«Не выразить словами ту благодарность, которую к вам испытывает каждый человек. Потому что, когда плохо, болит что-то, мы идем к вам. В какой-то период времени вы становитесь для нас ангелами-хранителями», — поделилась глава Химок Елена Землякова.

Почетными гостями праздника стали депутаты Московской областной Думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, муниципальный депутат Надежда Смирнова и общественный деятель Екатерина Калюжная.