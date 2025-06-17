Сегодня 16:09 День медицинского работника отметили в Дмитрове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Подмосковье

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В третье воскресенье июня в России традиционно празднуется День медицинского работника. В этом году в центральном дворце культуры «Созвездие» города Дмитрова прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику медиков.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин поздравил собравшихся и отметил важность их труда. «Сегодня мы чествуем тех, кто дарит людям самое ценное — здоровье и жизнь. Ваша работа — это ежедневный подвиг. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева наши учреждения здравоохранения регулярно обновляются, получают современное оборудование. Но никакие технологии не заменят ваше участие и стремление помочь каждому пациенту. Мы бесконечно благодарны вам за ваш благородный труд!» — сообщил Курданин.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

В ходе торжества глава вручил благодарственные письма губернатора Московской области и почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области лучшим сотрудникам Дмитровской больницы. Среди награжденных — лауреаты областного конкурса «Лучший по профессии»: врач общей практики Наталья Бельская, участковый врач-терапевт Олеся Панина и детский врач-эндокринолог Наталия Сергеева. Всего 30 медиков получили благодарственные письма главы муниципалитета за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.Депутат Московской областной думы Марина Шевченко вручила работникам медучреждений благодарственные письма и почетные грамоты Мособлдумы, а благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз — благодарственные письма Дмитровского благочиния.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

Праздничную атмосферу создавали концертные номера творческих коллективов округа. День медицинского работника в Дмитровском округе стал ярким событием, еще раз подчеркнувшим важность и признание труда всех, кто стоит на страже здоровья жителей региона.