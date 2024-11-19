День матери отпразднуют в парках Подмосковья 24 ноября

Живую музыку, квесты, фотопрогулки и концерты организуют в парках Подмосковья ко Дню матери. Подробнее о планах рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Областное мероприятие «Для милых мам» пройдет 24 ноября почти в 80 парках региона. Например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха посетительниц ждут практики осознанности и гвоздетерапии, лекция нутрициолога и психологический тренинг. Здесь же пройдут квест «Семейные истории» и творческие мастер-классы.

В парке «Покровский» в Сергиевом Посаде организуют фотовыставку «Маминых глаз тепло» и традиционное чаепитие «Абрамцевские сказки». Сразу после этого дети смогут расписать пряники для своих мам.

В Центральном парке Люберец пройдут мастер-класс «По обмену премудростями», благотворительная акция и запись видеопоздравлений.

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