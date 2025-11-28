День матери отметят в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове 30 ноября

Ежегодно в России, начиная с 1998 года, в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Этот праздник посвящен матерям и их бесценному вкладу в жизнь семьи, общества и государства. Так, в честь праздника 30 ноября с 10:00 до 20:00 в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной для жителей и гостей муниципалитета подготовили праздничные мероприятия и активности.

Программа праздника будет включать творческие мастер-классы, акцию «Признайся маме в любви», семейные развлечения, сюрпризы, а вечером состоится кинопоказ фильма «Я не знаю, как она это делает».

Самые маленькие гости парка также смогут своими руками сделать памятные брелки для мамы и нарисовать яркие открытки ко Дню матери. Полное расписание культурно-праздничных мероприятий можно посмотреть на сайте парка «Лазутинка».

Стоит отметить, что подобные акции проходят в Одинцовском парке на постоянной основе и становятся любимым местом встречи для взрослых и детей — для всех, кто любит творчество и душевные общения.