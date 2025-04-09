День космонавтики отметили в Лопатинской школе в Ленинском округе
День космонавтики отметили в Лопатинской школе, которая открылась 12 апреля 2019 года. Специальными гостями стали космонавты — Андрей Бабкин и Алексей Овчинин, который передал поздравление с орбиты Земли.
Руководство образовательного учреждения и школьников поздравил глава городского округа Станислав Каторов.
«Праздник, который мы отмечаем 12 апреля, — гордость каждого россиянина. Для Лопатинской школы — это двойной праздник: она открылась 12 апреля 2019 года, и дата сразу же определила вектор ее развития. Ребята и педагоги стали инициаторами Гагаринского движения и первого Гагаринского отряда в России. На базе школы открыт музей Гагарина и профильные космические классы, укрепляется сотрудничество с Русским космическим обществом и Роскосмосом», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.
По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в Лопатинской школе открыли «Парту Героя», посвященную космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину, и установлен мурал с его изображением. Идею реализовали в рамках проекта «Лица Героев».
На праздник пригласили Андрея Бабкина и Светлану Овчинину — супругу Героя России Алексея Овчинина, который сейчас находится в третьей командировке на Международной космической станции. Он передал ребятам привет с орбиты.
«Благодаря таким образовательным проектам, как Гагаринский музей, Гагаринские отряды, в школе воспитывается новое поколение ребят, которые грезят космосом. Уверен, что среди них — будущие инженеры, ученые, летчики-космонавты, которым предстоит ответить на новые вызовы, стоящие перед нашей страной. Связать свою жизнь с космосом — это означает постоянно учиться. Сложность космической техники постоянно повышается, и если человек не любит учиться, то ему будет тяжело прийти в космонавтику. Школа — отправная точка, где можно начать ковать свою мечту», — сказал космонавт-испытатель Андрей Бабкин.