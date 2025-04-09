День космонавтики отметили в Лопатинской школе в Ленинском округе

День космонавтики отметили в Лопатинской школе, которая открылась 12 апреля 2019 года. Специальными гостями стали космонавты — Андрей Бабкин и Алексей Овчинин, который передал поздравление с орбиты Земли.

Руководство образовательного учреждения и школьников поздравил глава городского округа Станислав Каторов.

«Праздник, который мы отмечаем 12 апреля, — гордость каждого россиянина. Для Лопатинской школы — это двойной праздник: она открылась 12 апреля 2019 года, и дата сразу же определила вектор ее развития. Ребята и педагоги стали инициаторами Гагаринского движения и первого Гагаринского отряда в России. На базе школы открыт музей Гагарина и профильные космические классы, укрепляется сотрудничество с Русским космическим обществом и Роскосмосом», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в Лопатинской школе открыли «Парту Героя», посвященную космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину, и установлен мурал с его изображением. Идею реализовали в рамках проекта «Лица Героев».