День кошек отметили в усадьбе Кривякино в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске 1 марта прошло праздничное мероприятие «МАРТовские КОТики в ПАРКе», приуроченное ко Дню кошек и встрече календарной весны. Организаторы подготовили для посетителей насыщенную культурно-развлекательную программу с интерактивными площадками, мастер-классами и благотворительной акцией.

На территории парка работали тематические фотозоны, где гости могли сделать яркие снимки на память. Желающие приняли участие в росписи масштабной раскраски и посетили творческие мастер-классы.

Особое внимание в рамках праздника было уделено благотворительной акции в поддержку приюта для бездомных животных «Мамонтенок». Посетители имели возможность оказать помощь приюту, а также познакомиться с его подопечными — кошками, которые стали главными героями дня.

На протяжении дня для гостей парка работала ярмарка изделий ручной работы и народных промыслов. Для юных посетителей функционировала зона аквагрима, демонстрировались советские мультипликационные фильмы, проводились викторины и настольные игры. Кульминацией праздника стала творческая активность «АртКот» по авторской росписи деревянных фигур. Под руководством наставников к процессу присоединились учащиеся МУ ДО «Фантазия» и воспитанники Воскресной школы храма св. Иоанна Златоуста.

Концертную программу на главной сцене представили театр ростовых кукол «Софит», образцовый детский танцевальный коллектив «Каприз» и вокальный коллектив «Гамма» центра «Фантазия». Артисты ДК «Красный горняк» МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“ провели для детей игровую программу, подарив юным гостям праздника море улыбок и хорошее настроение.