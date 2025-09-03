День казачества отметили в Богородском округе

Богослужение возглавил протоиерей Марк Ермолаев, который подчеркнул важность духовного аспекта казачьего служения. Он отметил, что возрождение казачества связано с развитием веры, а служение Отечеству и православной вере остается главной целью. По словам Ермолаева, только истинная вера и любовь к Христу формируют подлинный казачий дух. Он также призвал к улучшению законодательства для поддержки традиций казаков, что позволит им лучше выполнять свои обязанности.

Среди присутствующих на мероприятии были атаман Отдельского казачьего общества Московской области полковник Владимир Игнатьев, а также представители хуторских казачьих объединений и молодые кадеты. В завершение праздника в просветительском центре собора прошла церемония награждения, а также концерт, который подарил участникам множество положительных эмоций.