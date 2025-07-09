День Ивана Купалы отметили в поселке Красный Электрик Богородского округа

День Ивана Купалы отметили 7 июля. Жители микрорайона Красный Электрик устроили настоящий праздник, приуроченный к этому событию.

Традиции праздника связаны с верой в магические свойства воды, огня, цветов и трав. В ночь на Ивана Купалу собирали росу, которая считалась волшебной. Также в этот день разводили костры и прыгали через них, чтобы очиститься купальским огнем.

Жители и гости микрорайона Красный Электрик тоже решили окунуться в атмосферу волшебства и традиций на праздновании Дня Ивана Купалы.

С большим удовольствием в празднике принял участие депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Пушенок, курирующий этот населенный пункт. Дети и взрослые водили хороводы, плели венки из полевых цветов, с азартом соревновались в народных играх.

Особое оживление у детворы вызвали купальские обливания. Они от души наплескались в прохладной воде.

Такие мероприятия помогают сохранить связь с нашими корнями, прикоснуться к богатой культуре и традициям предков.