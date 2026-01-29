День инженерных войск РФ отметили в Химках

В Химках прошли патриотические акции, посвященные Дню инженерных войск Российской Федерации. Одно из мероприятий состоялось в Аэрокосмическом лицее, где участникам рассказали об истории этого рода войск.

«Инженерные войска всегда играли ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Такие встречи помогают молодежи лучше понять значение военной службы, сохранить уважение к подвигам защитников Отечества и связь поколений», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Программа направлена на формирование у подрастающего поколения чувства гордости за историю нашей страны и уважения к тем, кто внес вклад в ее развитие и защиту. Такие мероприятия особенно важны сегодня», — поделилась депутат Юлия Ишкова.

Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений». Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что на таких мероприятиях химчане узнают о ключевых событиях отечественной истории и о жизни выдающихся соотечественников.