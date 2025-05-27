День химика отметили в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Один из самых главных и любимых праздников жителей городского округа состоялся в парке усадьбы Кривякино в минувшую субботу. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, включающую концерт, мастер-классы и квест.

Жизнь каждого воскресенца так или иначе связана с градообразующим предприятием, которое в народе называют химкомбинатом. «Вокруг этого предприятия организовывался город. Люди старались, вкладывались, конечно, развивали его», — отметила жительница Воскресенска Оксана Орлова.

Больше всего участников собрал садово-огородный мастер-класс. Гостям праздника дарили саженцы садовой земляники, предлагая пересадить их в почву и укрепить растение удобрением, произведенным на местном предприятии. А в квесте на смекалку и подвижность участвовали все — от мала до велика. Полученные за правильные ответы жетоны можно было обменять на газировку и сладкую вату.

Молодежи предлагали вспомнить любимые игры советских и постсоветских детей. «Когда-то в далекие 90-е, когда не было телефонов, играли во дворе, прыгали через резиночку, поэтому мне это знакомо. Мне понравилось, прыгала и чувствовала себя счастливой. Желаю всем больше гулять на свежем воздухе, отдыхать и меньше смотреть гаджеты», — поделилась жительница округа Анна Пехтелева.

А совсем скоро Воскресенск отметит еще один праздник — День города, который обещает стать не менее интересным.