День государственного флага России отметят в Химках

Государственный праздник ежегодно отмечают 22 августа. Жителей и гостей Химок приглашают на тематические мероприятия.

Так, в парках Толстого, «Дубки» и Величко проведут программу «Моей Родины триколор». Гости праздника смогут насладиться творческими номерами местных коллективов во время концерта, а также принять участие в мастер-классах, викторинах и послушать познавательные лекции.

Волонтеры по традиции раздадут всем присутствующим флажки и ленточки с триколором. Старт мероприятий в 12:00.

Помимо этого, в Доме культуры деревни Брехово организуют концерт «Русский триколор — наша история и будущее!». Начало в 18:00.

Кроме того, в 16:00 в Доме культуры «Контакт» проведут квиз «История Российского флага. Символ единства духа народа».

Отметим, что День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечают 22 августа. Праздник был установлен в 1994 году указом президента страны и посвящен возрождению национального триколора.