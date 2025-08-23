День Государственного флага России отметили в Лобне

В городском округе Лобня прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага России. Празднование началось с квеста для молодежи: участники побывали на нескольких площадках, где узнали о странах с трехполосными флагами, познакомились с интересными фактами о значениях цветов и проследили эволюцию российского флага — от ранних вариантов до современного триколора.

В Центральном парке программа продолжилась торжественным шествием «Мой флаг», а затем — концертом «Гордо реет триколор!», в котором выступили лучшие творческие коллективы города и прозвучали патриотические песни.

На площади перед сценой артисты Театра танца «Антре» развернули большое полотно в виде триколора. По завершении концертной части для гостей организовали патриотическую викторину.

«Наш флаг — это символ нашей большой и любимой страны — России. А сила любого государства — в его гражданах, преданных, трудолюбивых и целеустремленных. Именно такие люди, чьими руками, умом и сердцем создается настоящее и будущее нашей Родины. Пусть каждый из нас помнит о значении государственного флага и стремится прославлять нашу страну и наш город своими делами и поступками», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.