День Государственного флага России отметили в Химках

Химки 22 августа присоединились к общероссийскому празднованию Дня Государственного флага. Праздник был установлен в 1994 году указом президента страны и посвящен возрождению национального триколора.

Десятки тематических мероприятий прошли по всему городскому округу, объединив сотни жителей разных поколений.

Центральным событием стала патриотическая акция на главной площади города, где волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и активисты общественных организаций торжественно развернули 15-метровое полотнище триколора.

Парки Толстого, «Дубки» и Величко стали площадками для масштабной программы «Моей Родины триколор». Гостей ждали красочные концерты с участием местных творческих коллективов, мастер-классы по боевым искусствам, исторические викторины и интерактивные игры. Волонтеры традиционно раздавали посетителям символы праздника — ленточки и флажки с триколором.

Культурные учреждения города также присоединились к празднованию. В Доме культуры деревни Брехово и ДК «Контакт» организовали просветительские программы, где жители могли узнать интересные факты о истории российского флага и его значении как государственного символа. А также принять участие в интерактивных викторинах и мастер-классах.