День Государственного флага России отметили в Балашихе

В микрорайоне Дзержинского, на площадке поликлиники № 5 на улице Баландина, прошло мероприятие, посвященное Дню Государственного флага России. Участие приняли депутат Мособлдумы Николай Черкасов, депутат Совета депутатов Балашихи Павел Касюлин, полковник в отставке Сергей Педин, волонтеры и местные жители.

На встрече вручили благодарственные письма волонтерам, а также отметили трудовые династии — педагогическую Филоновых-Пятницких и медицинскую Чепасовых. Волонтер Екатерина Минсафина поделилась значением добровольческой работы и исполнила авторские песни.

«Сегодня мы говорим о силе единства поколений. Балашиха и Россия — это общая история, традиции и будущее. Наш успех — в умении объединяться и передавать любовь к Родине», — сказал Павел Касюлин.

Историко-патриотические встречи в школах, библиотеках и домах культуры Балашихи стали важной площадкой для диалога поколений, укрепляя связь между прошлым и настоящим.