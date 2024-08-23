Пятнадцатиметровый флаг развернули на флешмобе в парке Химок

День флага отпраздновали в парке «Подрезково» в Химках. Гостям мероприятия раздали ленточки с триколором, а после на площади развернули 15-метровый стяг.

Участие в патриотическом празднике приняли жители, волонтеры, активисты, муниципальные депутаты и работники администрации округа.

«Флаг — символ государственности, независимости, единства многонационального народа России, а также величия нашей страны», — поделилась начальник территориального управления микрорайона Подрезково Людмила Капустина.

Жителям напомнили историю создания флага, который ранее из Химок отправили в зону проведения специальной военной операции.

«Еще в 2018 году мы вместе с жителями Подрезково и Сходни пошили флаг. Сейчас он находится в Луганской области в городе Сватово. Он служит напоминанием нашим ребятам о том, что мы их очень ждем с победой», — рассказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Праздничные концерты, мастер-классы, лекции и викторины ко Дню флага провели во всех микрорайонах Химок.

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