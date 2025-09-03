День городского округа Солнечногорск отпразднуют 6 сентября

В честь Дня городского округа Солнечногорск 6 сентября состоится масштабное мероприятие. Основные праздничные площадки развернутся в городском парке и на набережной озера Сенеж.

Программа стартует в 12:00 и завершится в 20:00. Кульминацией станет выступление известной российской группы «Челси», также зрителей ждут номера местных коллективов и яркое барабанное шоу.

Праздник пройдет под девизом «Свое и наше», который отражает преемственность традиций и объединение поколений. Для жителей и гостей округа подготовят тематические фотозоны и арт-объекты: «Широкая страна моя родная!», «Многоточие», «Зеркало Сенежа», «Наше дерево», а также площадку в стиле 90-х с культовым ковром на стене.

Кроме того, каждый сможет сделать необычные снимки и поучаствовать в играх детства, среди которых «Камень, ножницы, бумага» и танковый бой.

«В этом году мы решили сделать его по-настоящему домашним, теплым и душевным. Без пафоса и помпезности — только свое, родное, знакомое с детства. Мы назвали концепцию праздника „Свое и Наше“, потому что именно вы, ваши семьи, ваши истории и есть главное богатство нашего округа», — прокомментировал глава городского округа Константин Михальков.

Особым событием станет закладка капсулы времени, которая сохранит память о нынешнем поколении для будущих жителей. Также представят уникальные стикеры с изображением значимых городских объектов, отражающих историю и жизнь Солнечногорска.