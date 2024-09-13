Сбор гумпомощи и легкоатлетический забег проведут ко Дню города в Реутове

День города в Реутове отпразднуют 14 сентября. В программе — сбор гуманитарной помощи, забеги легкоатлетов, высадка деревьев и фестиваль айкидо.

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко рассказал, что в этом году праздник пройдет камерно, по-семейному. Он начнется с акции «СВОим героям». В Центральном парке, парке «Фабричный пруд» и на городском стадионе будут собирать гуманитарную помощь для бойцов на передовой и жителей Курской области.

Также в парке «Фабричный пруд» стартует ежегодный легкоатлетический забег. Участие в нем примут порядка 200 человек.

Около дома № 38 на улице Октября высадят 40 сосен в рамках проекта «День в лесу». Также посадки пройдут во дворах, школах и детских садах округа. Всего планируется высадить порядка 800 деревьев.

На городком стадионе пройдет открытый фестиваль айкидо памяти Героя России Дмитрия Серкова. Участвовать в нем будут представители различных школ единоборств.

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