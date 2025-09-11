День города в формате арт-фестиваля пройдет в Ивантеевке 13 сентября

В субботу, 13 сентября, в Ивантеевке городского округа Пушкинский пройдет День города с концертами, театральными представлениями, мастер-классами и музыкальными номерами. В этом году праздник решили провести в формате арт-фестиваля «Бумага».

Ивантеевка тесно связана с историей изготовления бумаги. В середине XVI века на реке Уче между деревнями Вантеево и Копнино возвели первую на Руси бумажную мельницу. А в XVIII веке — фабрику, которая выпускала писчую бумагу. Образ первой бумагоделательной мельницы увековечили на гербе города Ивантеевки. Он по праву носит звание «родины русской бумаги».

Празднование Дня города начнется в 11:00. В городском парке культуры и отдыха подготовили спортивную программу «Блокнот рекордов». Все желающие посетят игровую локацию «Картонный город „Бумбург“», которая будет работать с 14:00 до 17:00. Также гости парка увидят праздничный концерт.

Артисты театра «Морэс» с 17:00 до 18:15 покажут представление с цирковыми элементами «Леонардо». Творческую программу продолжит выступление группы Tip-Top Band. Жители и гости городского округа Пушкинский также поучаствуют в мастер-классах по скрапбукингу, каллиграфии и оригами.

Возрастные ограничения: 0+