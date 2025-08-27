День города в Балашихе отметят 6 сентября

6 сентября городской округ Балашиха отпразднует свое 195-летие. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная программа, которая развернется на нескольких площадках, включая Вишняковский и Ольгинский лесопарки.

С 11:00 в Вишняковском парке стартует спортивно-фольклорная программа «Под открытым небом». Гостей ждут чай из самовара с угощениями, а в 12:00 — забег, посвященный Дню города. С 9:00 до 18:00 будут проходить фитнес-уроки по современным направлениям, а с 10:00 до 18:00 — сайкл-тренировки на свежем воздухе. Также в парке организуют площадки с «богатырскими» и фольклорными играми, мастер-классы и костюмированную фотозону. Регистрация на спортивные мероприятия открыта с 27 августа.

В Ольгинском лесопарке пройдут спортивные турниры, включая кубки БШЛ по танцам, футболу и волейболу, а также соревнования по фиджитал-баскетболу, панна-футболу, брейк-дансу, экстремальному самокату и BMX. Для гостей организуют семейные квесты, аквагрим, лазертаг, зону граффити и показательные выступления инструкторов батутного центра «Мегатрамп».

Праздник обещает быть ярким и насыщенным, объединяя спорт, творчество и семейный досуг.