День города отпраздновали в Луховицах

В подмосковных Луховицах прошли торжества по случаю Дня города. Программа включала авиашоу, открытие обновленной доски почета и вечерний концерт с участием заслуженной артистки России Татьяны Булановой.

В небе над Луховицами выступили легендарные МИГи и самолет Ил‑114‑300 — летчики‑испытатели авиационного завода исполнили фигуры высшего пилотажа на минимальной высоте около 200 метров и скоростью до 900 км/ч. Пируэты и маневры зрелищно сменяли друг друга, а публику сопровождали восторженные аплодисменты.

Глава округа Сергей Тимохин отметил, что для Луховиц авиация — градообразующее предприятие, и потому празднование традиционно совмещают с Днем авиации: «Для всего мира мы огуречники…, но внутри для себя мы авиаторы… наш МИГ — градообразующее предприятие».

В рамках праздника открыли обновленную доску почета с фотографиями лучших жителей и тружеников округа — слесарей, учителей, врачей, электросварщиков и индивидуальных предпринимателей.

Среди отмеченных — люди спорта: начальник спортивного отдела МБУ «Спортивный центр Луховицы» Николай Семенов, посвятивший почти 40 лет тренерской работе. «Нравится эта работа мне. Почему? Это спорт, это движение, это жизнь, — сказал он. — Это дети, взрослые, ветераны, руководство — это все для меня приемлемо».