День города отметят в Серпухове с 18 по 21 сентября

В Серпухове запланирована масштабная праздничная программа к 686-летию города. Организаторы подготовили различные мероприятия для жителей и гостей муниципалитета с 18 по 21 сентября.

В Серпухове пройдут праздники двора, концерты, театрализованные представления, спортивные турниры и историко-культурные события.

Одно из ключевых — открытие Межрегиональных соревнований по дзюдо «Кубок Серпуховского кремля» памяти Романа Катасонова. Мероприятие пройдет 20 сентября в 12:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь». В этот же день запланирована праздничная программа «Серпухов — наукоград» в парке имени Олега Степанова. Для жителей организуют интерактивные зоны, ярмарку профессий будущего, а также мастер-классы и лаборатории.

Общегородской молебен о благополучии Серпухова и его жителей в честь Рождества Пресвятой Богородицы пройдет в Всехсвятском храме 21 сентября в 11:00.

Особое внимание при организации мероприятий уделят безопасности жителей и поддержанию общественного порядка.