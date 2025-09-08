День города отметят в парке Мира в Коломне 13 сентября. Для жителей подготовили праздничные мероприятия, концерты, мастер-классы, игры и конкурсы.

Коломне исполнится 848 лет.

«Центральной площадкой Дня города станет парк Мира. Музыка, танцы, мастер-классы и разнообразные интерактивы будут радовать и удивлять посетителей с 11:00 до 22:00. Приглашаю жителей и гостей округа вместе поздравить любимый город с праздником», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Для гостей выступят инструментальные, вокальные и хореографические коллективы, в том числе духовой оркестр Коломенской филармонии, джазовый коллектив «Колледж band», артисты мюзикла «Ромео и Джульетта». Хедлайнерами станут ведущий шоу «Мурзилки live» Михаил Брагин и джаз-ансамбль «Fortuna brass».

У танцевальной зоны пройдет осенний бал под композиции XVIII–XIX веков, который начнется с дефиле по аллее парка.

Весь день будут работать тематические зоны с мастер-классами, конкурсами и играми, а также фуд-корт с широким выбором угощений и напитков.