День города отметят на Лазутинке и в парке «Союзный» в Одинцове 6 сентября

Город Одинцово в этом году отметит свой 68-й день рождения. Мероприятие из-за реконструкции не пройдет на привычной площадке — Центральной площади, для праздничных гуляний выбрали две другие локации: парк «Союзный» в восьмом микрорайоне и Лазутинку.

Программа Дня города уже известна. Основной площадкой празднования станет Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Здесь пройдут концерт духового оркестра, мастер-классы, ярмарка, юмористический спектакль-шествие, выступление кавер-группы «ЗОЖ». Начало всех мероприятий запланировано на 16:00.

Второй площадкой празднования станет сквер «Союзный» — здесь начало тоже в 16:00. Выступят творческие коллективы округа, эстрадно-симфонический оркестр, театр песни «Лилиум» и кавер-группа «Gently». Кроме того, в программе — интерактивный спектакль «По газонам не ходить» и джампинг-фитнес.