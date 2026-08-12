День города отметили в Верее

8 августа День города Верея превратился в масштабный иммерсивный праздник, объединивший сотни жителей и гостей из разных городов Подмосковья и Москвы. Центр города на один день стал площадкой для путешествия во времени, где каждая локация воспроизводила атмосферу различных исторических эпох.

Сама Верея, древний и самобытный город, своей удивительной атмосферой настроила гостей на такие исторические погружения. На иммерсивных площадках, работавших повсюду в центре, можно было обсудить со стрельцами их обмундирование, под гитарный перебор в компании гусар поразмышлять о вечном, проводить французов в поход, отвесив полупоклон самому Наполеону Бонапарту, уточнить статистику надоев, примерить буденовку и даже побывать на уроке чистописания.

В Торговых рядах жизнь кипела, словно в лучшие времена купечества. Мастерицы предлагали изделия ручной работы, всевозможные угощения и маленькие радости на любой вкус. Мастер-классы для детей и взрослых радовали разнообразием: танцевальные, творческие и даже кулинарные — каждый желающий мог попробовать себя в сыроварении и приготовить моцареллу.

Праздник в Верее подтвердил уникальность города, сохранившего свой самобытный характер и способного удивлять гостей не только историческим наследием, но и живой, творческой атмосферой. Мероприятие стало ярким примером того, как историческая память и современные форматы досуга могут гармонично объединяться.