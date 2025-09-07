Сегодня 16:41 День города отметили в Лосино-Петровском 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа Подмосковье

Жители Лосино-Петровского отпраздновали День города. В честь этого события глава городского округа Сергей Джеглав вручил почетные грамоты и благодарственные письма от Губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерств и себя лично людям, чей труд и инициатива делают город лучше.

Среди награжденных специалисты коммунальной сферы, учителя, работники культуры, спорта, предприниматели и активисты.

Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

В парке на улице 7-го Ноября царила по-настоящему праздничная атмосфера. Для жителей всех возрастов работало большое количество активностей. Предприятия активно подключились к празднику. Например, для гостей подготовили увлекательную головоломку с мячом в лабиринте, которая наглядно показывает, что любые задачи решаются быстро и эффективно, когда вместе.

Также Сергей Джеглав с командой принял участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Он пообщался с жителями о позитивных переменах, которые происходят в городе.

«Благодарю каждого, кто вкладывает силы и душу в наше с вами общее дело!» — сказал Сергей Джеглав.